قيطوني: رفع طاقة إنتاج الكهرباء للمناطق الجنوبية

كشف وزير الطاقة مصطفى قيطوني اليوم السّبت عن رفع طاقة إنتاج الكهرباء إلى 18 ميغاواط بجانت خلال صيف 2018.

وقال قيطوني خلال لقائه مع المجتمع المدني بالولاية المنتدبة جانت أنّه سيتم تزويد جانت بطاقة 18 ميغاواط من الكهرباء في 2018،

لترتفع إلى بـ 160 ميغاواط بعد إنجاز محطة كهربائية قبل 2021.

وأضاف قيطوني أنّه يتم إنجاز محطة كهربائية بعين أمناس بطاقة إنتاج تصل إلى 80 ميغاواط.

و في جانت ستتم زيادة طاقة انتاج الكهرباء إلى 18 ميغاواط قبل صيف 2020 عن طريق استعمال الغاز، وأخرى خلال صيف 2022،

وسيدخل مشروع إنجاز محطة كهربائية بطاقة 80 ميغاواط في جانت خلال هذا العام، وسترتفع إلى 160 ميغاواط صيف 2025.