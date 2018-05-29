قيطوني: فتح المجال أمام الخواص لتركيب “GPL”

شدد وزير الطاقة مصطفى قيطوني على ضرورة فتح المجال أمام الخواص من أجل العمل والإستثمار في مجال تركيب الغاز المميع.

وأضاف الوزير خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية بومرداس، أنه من الضروري العمل على تعميم استعمال الغاز المميع لتفادي التلوث.

ونقص إستيراد المازوت والبنزين، مشيرا إلى أن هدف الحكومة هو التصدير نحو إفريقيا.

وتلقى قيطوني شرحات مفصلة حول عملية تركيب “GPL”، أين سيتم خلال سنة 2018 الوصول إلى 90 ألف سيارة تسير بالغاز المميع.

ومابين سنة 2018 و2021 سيتم الوصول إلى 500 ألف سيارة تسير بـ “GPL”.

وأمر قيطوني بضرورة الرفع من عدد الفرق العاملة والمناوبة إلى ثلاث فرق من أجل خلق مناصب عمل وتكوين الموظفين.