قيطوني يتحادث مع نظيره السعودي في جدة

تحادث اليوم الخميس وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني اليوم الخميس مع نظيره السعودي وزيرالطاقة والصناعة والثروات المعدنية خالد الفالح.

وجرى اللقاء في جدة بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حسبما أفاد به بيان للوزارة .

حيث تباحث الطرفان العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، وكذا التعاون المشترك في مجال الطاقة

وتطرق الطرفان ايضا الى المشاكل التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للمتابعة أوبك- خارج أوبك

وللإشارة فإن قيطوني في جدة من اجل المشاركة الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للمتابعة أوبك- خارج أوبك الذي يعقد .