قيطوني يحقق حلم سكان البنود بالبيض الذي انتظروه لأزيد من عشرين سنة

وزير الطاقة قيطوني يعلن في ختام زيارته لولاية البيض التي دامت يوما واحدا عن ربط بلدية البنود بشبكة غاز المدينة كأخر بلدية لم يصلها الربط لحد الساعة من بين 22 بلدية.

وهذا بتكلفة مشروع تقارب 60 مليار سنتيم من اجل تخليص السكان من مشكل قارورات البروبان.

حيث بقيت تنتظر القرار منذ ازيد من عشرين سنة تاريخ انتهاذ الدراسة و قد اعاق انجاز المشروع بعد البلدية عن مقر الولاية بازيد من 20 سنة.

كما وقف الوزير على محطة توليد الطاقة الشمسية ببلدية الابيض سيدي الشيخ والتي تنتج 24 ميقاواط و دخلت الخدمة منذ سنة.

مشيرا الى ان تحدي الحكومة هو رفع الانتاج الوطني الى 22 ألف ميقاواط السنة المقبلة واستغلالها في النشاطات الصناعية وتوفير الكهرباء بالمناطق المعزولة .