قيمة صادرات النفط السعودية تتراجع بـ 11 مليار دولار

سجلت، اليوم الأحد، قيمة صادرات النفط السعودية تراجعا بقيمة 11 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة الجارية.

وحسب ما أفادت به بيانات رسمية سعودية فإن قيمة صادرات النفط السعودية تراجعت بـ 21.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري إلى 40 مليار دولار، بما يعادل انخفاضا بنحو 11 مليار دولار.

في الوقت الذي سجلت فيه أسعار خام برنت تراجعا بأكثر من 60 بالمئة في نفس الفترة، بسبب جائحة فيروس كورونا .

واشارت الهيئة العامة للإحصاء أن انخفاض صادرات النفط هو السبب الرئيسي في تراجع بنسبة 20.7 بالمئة في قيمة إجمالي صادرات السلع في الربع الأول.