قيمتها 1000 مليار.. حجز ممتلكات مخفية لطحكوت

تمكنت مصالح الأمن الوطني نھایة الأسبوع المنصرم، من حجز ممتلكات مخفية لرجل الأعمال السابق محي الدین طحكوت، قاربت قيمتها الـ1000 مليار سنتيم.

وحسب بيان للمديرية العاصمة للأمن الوطني، تم حجز الممتلكات، من طرف المصلحة المركزیة لمكافحة الجریمة المنظمة والمصلحة الولائیة للشرطة القضائیة لأمن العاصمة.بعد أمر بالتفتیش أصدرته النیابة المختصة.

كما تم حجز الممتلكات المخفية على مستوى مستودعات بكل من بلدیة الرغایة، ولاد فایت، الدار البیضاء واسطاوالي بالجزائر العاصمة. وكذا مستودع بولایة بشار.

وأوضح البيان، أن ھذه الممتلكات كانت محل إخفاء من طرف بعض الأفراد من عائلة رجل الأعمال السابق محي الدین طحكوت وبعض المقربین منھ.

كما لم يتم التصريح بهذه الممتلكات إلى الحرس القضائي، ولا إلى الجھات القضائیة المختصة في حجز الممتلكات. وھذا بھدف تحویلھا وبیعھا بطریقة غیر شرعیة.

هذا وأسفرت عملیة التفتیش عن ضبط وحجز 507 مركبة، من بینھا 267 سیارة سیاحیة فاخرة.

بالإضافة إلى 84 شاحنة من مختلف العلامات، ودراجات مائیة “Jet sky” وقوارب نزھة. دراجات ناریة فاخرة، وأزید من 800 علبة كبیرة تحتوي على قطع غیار السیارات. و30 حاویة تحتوي على 63

محرك جدید للحافلات.

وحسب ذات البيان، تقارب القیمة المالیة الإجمالیة للمحجوزات الألف مليار سنتيم.

وأشار البيان، إلى أن جزء من السیارات تم ترقیمھا بطرق ملتویة.

وجزء آخر كان في طور تسویة الوضعیة الإداریة، وذلك بتواطؤ مع بعض موظفي الإدارة.

كما تورط في ھذه القضیة 24 مشتبھ فيه، من بینھم أفراد من عائلة رجل الأعمال السابق محي الدین طحكوت. وبعض المقربین منھ.

وتم تقيدم المشتبه فيهم، أمام النیابة المختصة عن تھم إخفاء عائدات إجرامیة ناتجة عن جرائم الفساد، وتبییض الأموال. وإخفاء عائدات إجرامیة من خلال إخفاء مصدرھا الإجرامي.

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