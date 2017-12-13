قُرعة رابطة الأبطال..العميد يُسافر للكونغو وسطيف تتحدى الريال!

الرياضة
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قُرعة رابطة الأبطال..العميد يُسافر للكونغو وسطيف تتحدى الريال!
بقلم إسماعيل عشاش

جاءت قُرعة الدور التمهيدي من رابطة الأبطال الإفريقية، والتي أقيمت صبيحة الأربعاء بالقاهرة، رحيمة بمُمثلي الجزائر، وفاق سطيف ومولودية الجزائر.

وسيكون “نسور الهضاب” على موعد مع مُلاقاة نظيرهم “أولمبيك ريال بانغي” من إفريقيا الوسطى، مع أفضلية الإستقبال في لقاء الإياب.

ومن جهته، فإن “العميد” سيتحدى نادي “أس أوتوهو” من “الكونغو برازيفل” ولكنه وعلى عكس الوفاق سيلعب الإياب خارج أرض الوطن.

وفي كأس الكاف، سيكون إتحاد العاصمة معفى من الدور التمهيدي، في حين أن شباب بلوزداد سيُلاقي ممثل مالي والذي لم يُعرف إسمه لحد الآن.

يُشار بأن الدوري والكأس في مالي لم يُختتما الموسم الماضي، مما وضع إتحاد هذا البلد في مُعضلة حقيقية مع “الكاف”.

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