كأس العالم للجمباز.. كيليا نمور تكتفي بالمركز الرابع في عارضة التوازن

اكتفت بطلة “الجمباز الجزائري” كيليا نمور، بالمركز الرابع في عارضة التوازن، ضمن منافسة كأس العالم “كوتبوس” 2024 بألمانيا.

وبعد تتويجها أمس السبت بذهبية العمودين غير المتوازيين، وجدت كيليا نمور، منافسة شرسة اليوم الأحد، في نهائي عارضة التوازن من نظيراتها الصينيات واليابانيات على حد سواء.

وانهت صاحبة الـ 17 ربيعا، المنافسة في المركز الرابع بعلامة 14.0 وجملة صعوبة 6.0. وهي نفس نتيجة صاحبة المركز الثالث اليابانية “ناكامورا هاروكا”، التي حسمت البرونزية بفضل درجة التنفيذ. بينما عادت الذهبية لبطلة الصين، زهو ياكين، بتحقيقها نتيحة 14.9 وجملة صعوبتها 6.7

للإشارة فإن كيليا نمور، صاحبة المركز الرابع في اختصاص عارضة التوازن. وهو الانجاز الغائب عن الجمباز العربي والإفريقي للسيدات منذ فترة طويلة. ستكون مساء اليوم على موعد مع نهائي آخر في اختصاص الحركات الأرضية.