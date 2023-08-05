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الرياضة

في غياب مدرب رئيسي.. أولمبي الشلف يحضر لكأس الكاف بـ 10 لاعبين

بقلم محمد.ل
في غياب مدرب رئيسي.. أولمبي الشلف يحضر لكأس الكاف بـ 10 لاعبين
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باشر فريق أولمبي الشلف، تحضيراته لمنافسة كأس الكاف والموسم الجديد 2023-2024، في غياب مدرب رئيسي وبـ 10 لاعبين فقط.

وأجرى حامل لقب كأس الجمهورية أمس الجمعة، حصة تدريبية هي الثانية بملعب الشهيد “محمد بومزراق” بعد الاستئناف يوم الخميس الفارط، وعرفت الحصتين حضور 9 لاعبين فقط وحارس مرمى.

كما غاب المدرب الرئيسي عبد القادر عمراني، الذي قرر الرحيل، واتفق مع إدارة وفاق سطيف، في حين لم يعين بعد مسؤولو “لايصو” خليفته.

ويدشن الأولمبي مغامرته في كأس الكاف، بمواجهة نادي بندل أنشورانس النيجيري. في الدور التمهيدي الأول، وستلعب مباراة الذهاب أيام 18 أو 19 أو 20 أوت الجاري. على أن تقام مباراة العودة بالشلف بعد أسبوع.

ويرتقب أن تدخل تشكيلة الأولمبي، حسبما كشفته إدارة الفريق في تربص مغلق بمدينة الشلف تحضيرا للمنافسة القارية. التي لم يتبق عن انطلاقها سوى أسبوعين. وهو ما أقلق عشاق النادي، وجعلهم متشائمون بخصوص حظوظ فريقهم في التأهل.

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