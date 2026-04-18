كأس الكونفدرالية.. بيان هام لأنصار الاتحاد

أبلغت إدارة اتحاد العاصمة، في بيان لها اليوم السبت، أنصارها المتنقلين إلى مدينة “أسفي” المغربية، عن جملة من التدابير، قبل اللقاء المرتقب أمام الفريق المحلي، في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ويلتقي الاتحاد، غدا الأحد، بمضيفه أسفي. بداية من الساعة 20:00. ضمن إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية. بعدما كانت مباراة الذهاب قد انتهت على وقع التعادل السلبي.

وأفاد الفريق العاصمي، أنه عقب الاجتماع التقني الخاص بالمباراة. تم الاتفاق على تخصيص المدخل رقم 12 لدخول عشاق اللنونين الأحمر والأسود. إلى المدرجات المخصصة لهم.

كما أوضح النادي أن أبواب الملعب ستفتح ابتداءً من الساعة 16:00. على أن يتحصل أنصار الاتحاد على التذاكر عند مدخل الملعب، وذلك بتقديم جواز السفر الجزائري.

وعلى صعيد آخر، حذرت إدارة اتحاد العاصمة. أنصارها من استعمال الألعاب النارية وأشعة “الليزر” داخل الملعب، وذلك احتراما للقوانين التنظيمية.