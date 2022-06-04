كائنات في القطب المتجمد تنذر بجائحة جديدة

حذّر علماء من “بكتيريا خارقة” في القارة القطبية الجنوبية، حيث يعتقدون أنها ستتسبب في جائحة جديدة تجتاح العالم، مثل جائحة كورونا.

وحسب ما نقل موقع “سكاي نيوز العربية”، عن موقع “ياهو نيوز”، فإن هذه البكتيريا قادرة على إعادة بناء نفسها ولديها قدرة تصدي كبيرة للمضادات الحيوية.

وتوصل علماء تشيليون إلى هذا الاكتشاف الصادم بحسب الموقع الإخباري. بينما كانوا يعدون بحثا عن التغير المناخي وتأثيره على انتشار البكتيريا التي تجمدت في الجليد لآلاف السنين.

كما حذر العلماء، من أن تغير المناخ يعني أنه سيكون لدى هذه البكتيريا القدرة على الانتشار خارج المناطق القطبية.

ونشرت الدراسة في دورية “توتل إينفاريومنت” العلمية، وقادها الأستاذ في جامعة تشيلي، أندريس ماركوليتا.

وقال ماركوليتا إن أجزاء الحمض النووي المحمولة تحتوي على “قوة خارقة” تطورت لمواجهة الظروف المتطرفة، وبوسعها الانتقال إلى بكتيريا أخرى.

مضيفا: “نعلم أن تربة شبه جزيرة أنتاركتيكا، إحدى أكثر مناطق القارة القطبية تضررا من ذوبان الجليد. تحتوي على تنوع كبير من

من البكتيريا. وبعضها يشكل مصدرا محتملا لجينات تقاوم المضادات الحيوية”.

وبعدما جمع الخبراء عينات من البكتيريا في القارة، صعقوا من أن العديد منها لم يكن قابلا للتدمير.

ومما أثار استغراب العلماء أن هذه البكتيريا أبدت مقاومة شديدة للمضادات الحيوية والمواد السامة الأخرى.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp