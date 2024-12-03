كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية يستمع لانشغالات الجالية الوطنية المقيمة بمصر

أجرى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، لقاءً جمعه مع أعضاء من الجالية الجزائرية المقيمة بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

ويندرج هذا النشاط في إطار المتابعة المتواصلة لمخرجات اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بأعضاء الجالية. خلال زيارته لمصر في جانفي 2022.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فقد نوّه كاتب الدولة، بهذه المناسبة. بالتزام الحكومة في تجسيد التعليمات الرئاسية القاضية بحماية الجالية الوطنية بالخارج. وترقية مشاركتها في التجديد الوطني.

وأوضح المصدر نفسه أن هذا اللقاء الذي جرى في جو ودي. مكّن من الاطلاع على أوضاع جاليتنا المقيمة بمصر والإصغاء لانشغالاتهم وتطلعاتهم. إذ أكد كاتب الدولة في هذا السياق على بالغ الأهمية التي توليها السلطات العليا للبلاد لمواطنيها بالمهجر. في إطار استراتيجية مجددة تضع في قلب منهجيتها التشاركية والإصغاء والاستجابة الفعالة لاحتياجاتها وطموحاتها للمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية لبلادنا.

وخلال النقاش، ثمّن ممثلو الجالية تنظيم هذا اللقاء الذي كان فرصة للإصغاء لانشغالاتهم وتقديم تصوراتهم واقتراحاتهم بالنسبة للدور المنوط بهم للمساهمة الفعلية في مسار التنمية الوطنية.

كما أشادوا بالجهود الملموسة والقرارات السامية للسيد رئيس الجمهورية للتكفل الأمثل بانشغالاتهم.

وفي الختام، حرص شايب على “مخاطبة رعايانا في غزة” مؤكداً بأن الدولة الجزائرية لا تدّخر أي جهد في سبيل اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الجالية الوطنية بالخارج لإجلائهم أينما وجدوا. مستشهدا في هذا الشأن بالمجهودات التي بذلتها الجزائر لإجلاء رعاياها في قطاع غزة ممّن تمكنوا من الخروج من القطاع ومن السودان والنيجر ومؤخرا من لبنان.

كما عبّر عن الالتزام الراسخ للسلطات العليا لمواصلة مساعيها وجهودها للتكفل بأبنائها العالقين بالقطاع رغم العراقيل التي تكتنف هذه العملية.