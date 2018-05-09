«كادي وإبيزا وڤولف بالفاسيليتي بداية من اليوم»

بعد إمضائه لاتفاقيات مع بنك BNP وCPA و«سوسيتي جينرال».. مجمع «سوفاك» يعلن:

المساهمة الشخصية والقسط الشهري «على حساب الشهرية» ولن تفوق 30 من المئة

القسط الشهري للحصول على سيارة قادية بداية من 25 ألف دينار

العرض متوفر حاليا في كل من ولايات وهران وقسنطينة والجزائر العاصمة

أعلن مجمع «سوفاك» والممثل الحصري لعلامات «فولسفاغن» و«سكودا» و«سيات»، عن الشروع في عملية بيع وتسويق سياراته المركبة في مصنع غليزان عن طريق القروض البنكية، وهو العرض الذي كان يتم التحضير له منذ أشهر وانتظره العديد من زبائن «سوفاك» في مختلف ولايات الوطن، وهذا بعد إمضائه اتفاقيات مع ثلاثة بنوك.

وحسب بيان «سوفاك» الذي تحوز $ على نسخة منه، فإن القرض البنكي أصبح عمليا ويمكن من خلاله اقتناء كل أنواع السيارات المصنعة في مصنع «سوفاك» بغليزان، على غرار سيارة «كادي» و«إيبيزا» و«ڤولف» و«سكودا أوكتافيا»، مع اشتراط المساهمة الشخصية لكل زبون، والتي تمثل نسبة معينة من سعر السيارة حسب مدخول كل زبون.

وكشفت المكلفة بالإعلام على مستوى مجمع «سوفاك» في اتصال، أمس، مع «النهار»، بأن الدفعة الشهرية ستقل كلما كانت المساهمة الشخصية للزبون مرتفعة، كما أنها سترتفع كلما انخفضت المساهمة الشخصية للزبون، مؤكدا بأن نسبة هذه المساهمة الشخصة الإجبارية والدفع الشهري سيتم تحديدها وفق ملف كل زبون ووفق مدخوله الشخصي.

وكما ورد في بيان مجمع «سوفاك»، فإن أول سيارة تم إطلاقها للبيع بهذه الصيغة، هي سيارة «كادي»، والتي تبعتها، أمس، عرض سيارة «إيبيزا»، فضلا عن سيارة «ڤولف» و«سكودا أوكتافيا»، في الأيام المقبلة، وحدد العرض الأول لسيارة «كادي» بداية من 24 ألف و999 دينار جزائري خلال خمس سنوات، مع احتساب المساهمة الشخصية، وفي هذا الإطار، أمضى مجمع «سوفاك» ثلاث اتفاقية مع ثلاثة بنوك، وهي كل من بنك القرض الشعبي الجزائري وبنك BNP وبنك «سوسيتي جينرال»، حيث ستشرف هذه البنوك على توفير كل الخدمات للزبائن وتسهيل عملية الحصول على القروض البنكية لصالح كل الزبائن.

وأكد ذات البيان، بأن كل البنوك المتعاقدة مع المجمع ستحترم كل الشروط القانونية التي تنص على أن مدة التعويض تحدد بـ5 سنوات، كما أن نسبة الخصم لا تتجاوز 30 من المئة من المدخول الشهري للزبون.

وستكون القروض البنكية لاقتناء سيارات «سوفاك» متوفرة على مستوى كل البنوك المتعاقدة في كل من ولايات الجزائر العاصمة وقسنطينة ووهران، على أن يتم توسيعها إلى باقي الولايات مستقبلا على مستوى كل شبكة «سوفاك»، حيث شرع المجمع في عملية تكوين لكل أعوانه التجاريين على مستوى وكالاته من أجل تسهيل عملية الشراء عن طريق القرض البنكي للزبائن.