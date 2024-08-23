كارثة بحرية تهز العالم.. غرق يخت فاخر وموت مشاهير

أعلنت السلطات الإيطالية، عن إنتشال جثتي رجل الأعمال البريطاني البارز مايك لينش وإبنته هانا من حطام يخت فاخر غرق قبالة سواحل جزيرة صقلية، في حادث مأساوي هز العالم.

وحسب صحيفة “التليجراف” البريطانية، تمكنت فرق الإنقاذ من تحديد هوية الجثتين، مؤكدة أنهما تعودان للملياردير لينش وعائلته.

فيما أكد رئيس الحماية المدنية في صقلية سالفو كوسينا، عن العثور على جثتين أخريين داخل حطام اليخت. حيث تقوم فرق الغوص بانتشالها.

واستؤنفت، الأربعاء، عمليات البحث عن 6 أشخاص مفقودين بعد غرق يخت فاخر قبالة سواحل صقلية في أعقاب عاصفة وأحوال جوية سيئة.

ووقع الحادث المأساوي يوم الاثنين الماضي، عندما تعرض اليخت الفاخر الذي يبلغ طوله 56 مترًا لعاصفة قوية أدت إلى غرقه قبالة سواحل صقلية.

وعلى الرغم من نجاة 15 شخصًا كانوا على متن اليخت، إلا أن الملياردير لينش وإبنته. بالإضافة إلى 4 أشخاص آخرين، لقوا حتفهم في الحادث.

وكان الركاب على متن اليخت الفاخر الذي تبلغ قيمته 30 مليون جنيه إسترليني عندما إنقلب جراء العاصفة.

ودعا لينش الضيوف على متن يخته في رحلة احتفال “بالنصر” بعد تبرئته من تهم الإحتيال في الولايات المتحدة.

ويسلط هذا الحادث المؤسف الضوء على مخاطر الإبحار في ظروف جوية سيئة. ويعد تذكيرًا بأهمية اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لضمان السلامة أثناء ممارسة الأنشطة البحرية.