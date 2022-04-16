كارثة بيئية محتملة.. غرق سفينة محروقات قبالة سواحل تونس

أعلنت وزارة البيئة التونسية، اليوم السبت، عن غرق سفينة شحن تجارية تحمل 750 طنا من الوقود قبالة الساحل الجنوبي لتونس.

وحسب موقع “نسمة” التونسي، فقد تعرضت السفينة لحادث بحري مما تسبب في غرقها. فيما تم إجلاء طاقمها المكون من 7 أفراد.

وقال مصدران أمنيان لرويترز إن السفينة غرقت قبالة سواحل قابس في تونس وأن البحرية أنقذت جميع أفراد طاقمها السبعة.

كما كانت السفينة تحمل 1000 طن من الوقود، وأرسلت نداء استغاثة على بعد سبعة أميال من قابس، استجابت له البحرية التونسية.

وصرحت وزارة البيئة إن سبب الحادث هو سوء الأحوال الجوية، مضيفة أن المياه تسربت إلى غرفة المحركات ووصل ارتفاعها إلى مترين.

وكانت السفينة قادمة من ميناء دمياط المصري ومتوجهة إلى مالطا. لكن حالت صعوبات دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر.

وطلب طاقم السفينة مساء الجمعة من السلطات التونسية تمكينها من دخول المياه الإقليمية للبلاد. وسمح لها بالرسو على بعد حوالي سبعة كيلومترات عن سواحل خليج قابس “جنوب”.

وأجلت السلطات التونسية الطاقم المكون من سبعة أشخاص من السفينة التي “أصبحت مهددة بالغرق”، وفقاً للوزارة.

وتابعت أن وزارات الدفاع والداخلية والنقل وإدارة الجمارك تعمل على “تجنب حدوث كارثة بيئية بحرية بالجهة والحد من تداعياتها”. لكنها شددت على أن الوضع حاليا تحت السيطرة.

وأضاف البلاغ أن مصالح وزارة البيئة تتابع بقلق وضعية الباخرة. معلنة تشكيل الخطة الوطنية للتدخل العاجل في حالة حدوث تلوث بحري من خلال تفعيل اللجنة الوطنية على المستوى المركزي والجهوي.

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