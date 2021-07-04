كارثة جوية.. تحطم طائرة عسكرية فيلبينية

تحطّمت طائرة عسكرية فيليبينية كانت تقل 85 شخصا على الأقل جنوب الفيليبين، اليوم الأحد، وفق ما أعلن قائد القوات المسلّحة. وأكد قائد القوات المسلحة الفلبينية، الجنرال سيريليتو سوبيانا، أن الطائرة تحطمت في جنوب البلاد.

وقال قائد الجيش الفلبيني سيريليتو سوبيغانا إنه جرى إنقاذ 40 شخصا من الحطام المشتعل لطائرة “سي-130″، التي سقطت أثناء محاولتها الهبوط على جزيرة جولو في مقاطعة سولو. وكان العديد من ركاب الطائرة أشخاصا أنهوا تدريبا عسكريا أساسيا وينتقلون إلى الجزيرة التي تشهد اضطرابات. وهذا في إطار فرقة عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب في المنطقة التي يشكّل المسلمون غالبية سكانها.