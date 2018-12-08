كارثة في نتائج 3 مواد لتلاميذ المتوسط والثانوي

انعقاد مجالس الأقسام الثلاثاء المقبل لتحديد معدلات للتلاميذ

تلاميذ الطور الابتدائي حققوا نتائج حسنة في أغلب المواد

بإمكان الأولياء معرفة نتائج أبنائهم مادة بمادة عن طريق SMS

من المنتظر أن تعقد المؤسسات التربوية في الطورين الثاني والثالث مجالس الأقسام بداية من الأسبوع القادم، وبالضبط يوم الثلاثاء، ليتم إعداد المعدلات النهائية وتحويلها للأرضية الرقمية، ليستطيع الأولياء استخرجها بطريقة إلكترونية.

وقد عمدت العديد من المؤسسات للتربوية إلى التعامل مع الأولياء عن طريقة الـsms، حيث سيتمكن الأولياء من معرفة نقاط أبنائهم مادة بمادة بمجرد إرسال طلب إلى مدير المؤسسة للتربوية.

وفي هذا الصدد، وجهت وزارة التربية مراسلة إلى المؤسسات للتربوية، أمرتهم من خلالها بضرورة عقد مجالس الأقسام الأسبوع القادم من أجل توحيد وضع العلامات في الأرضية الرقمية وتمكين مهندسي الإعلام الآلي من حجزها، لتكون جاهزة يوم الخميس الموافق لـ20 ديسمبر لاستخرجها، وهو اليوم المصادف لأول يوم عطلة.

وحسب النتائج الأولية لنتائج اختبارات الفصل الأول التي انطلقت عبر المؤسسات التربوية في الثالث من شهر ديسمبر الجاري، فإن تلاميذ السنة أولى متوسط حققوا نتائج ضعيفة في مواد اللغة الفرنسية والرياضيات وكذا مادة الفيزياء.

فيما حقق تلاميذ الطور الابتدائي نتائج حسنة، أما الطور الثانوي فقد عرفت المواد العلمية بالنسبة للشعب الأدبية نتائج ضعيفة جدا على غرار الرياضيات.

كما أن تلاميذ الشعب الأدبية سجلوا نقاطا ضعيفة في مادة اللغة الفرنسية، أما بالنسبة للشعبتين العلمية والرياضية فقد كانت النتائج مقبولة نوعا ما، وهذا حسب النتائج الأولية التي استقبلها مفتشو المواد.