كارديف سيتي يُطالب نانت بتعويض قدره 110 مليون أورو

كشفت تقارير إعلامية صحفية فرنسية. اليوم الإثنين، عن رفع نادي كارديف سيتي الإنجليزي قضية بالغرفة التجارية بمحكمة نانت، ضد فريق نانت الفرنسي.

وحسب موقع “ليكيب” الفرنسية، فإن النادي الإنجليزي، رفع القضية ضد نانت يوم الجمعة الماضي، وطالبه بدفع مبلغ 110 أورو.

كتعويض من جراء صفقة إنتقال اللاعب الراحل إيميليانو صالا لكارديف سيتي، والذي لم يستفيد من خدماته.

فبعد أن حسم نادي كارديف سيتي صفقة المهاجم سالا، في الميركاتو الشتوي 2019، ودفع 17 مليون أورو للنادي الفرنسي.

تعرض اللاعب الأرجنتيني سالا أثناء سفره من فرنسا نحو بريطانيا، تعرضت الطائرة التي كانت تُقله لحادث سقوط في البحر تسبب في وفاته.

وهذا الأمر الذي إعتبره نادي كارديف حرمه من سباق البقاء في البريميرليغ ذلك الموسم، وبسقوطه للتشمبينشيب سبب له خسارة 115 مليون أورو.