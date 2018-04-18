كازوني يضبط قائمة الـ18 لاعبا تحسبا لمواجهة النصرية

إختار مدرب مولودية الجزائر، بيرنار كازوني، القائمة الأولية للاعبين المعنيين بمواجهة نصر حسين داي، لحساب الجولة الـ26 من المحترف الأول.

وكشف التطبيق الرسمي لمولودية الجزائر، أن كازوني أجرى تغييرين في قائمة الـ18 لاعبا، مقارنة بالقائمة التي شاركت في آخر مباراة للفريق.

حيث سيعود المدافع رشيد بوهنة لتشكيلة العميد، لتعويض زميله أيوب عزي المعاقب، كما تم استدعاء الحارس بلقاسمي مكان دعاس، المتواجد مع المنتخب الوطني.

وضمت قائمة الـ18 لاعبا، كل من: شعال، بلقاسمي، حشود، بوهنة، دمو، ميباراكو، قراوي، بولخوة، شريف الوزاني، ديانغ، بن دبكة، المؤذن، تبي، سويبع، بالغ، نقاش، درارجة، أماشي.

يذكر أن المباراة التي ستجمع مولودية الجزائر بنادي نصر حسين داي، ستجرى هذا الجمعة، بملعب “05جويلية”، انطلاقا من الساعة الرابعة مساءً.