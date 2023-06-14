كاسنوس.. هذا آخر أجل لتسوية الاشتراكات السنوية

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، “كاسنوس”، اليوم الأربعاء، أن آخر أجل لتسديد اشتراكاتكم السنوية هو 30 جوان الجاري. ويخص الإعلان الأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص.

كما ذكر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء “كاسنوس”، أن شبابيك التحصيل مفتوحة طيلة أيام الأسبوع. من السبت إلى الخميس، طيلة جوان الجاري .

في حين، يوفر الصندوق إمكانية تسوية الاشتراكات السنوية عن طريق خدمة الدفع الالكتروني عبر البوابة الرقمية damancom.casnos.dz.