كاميروني يتحدث العربية ..” كنت في الحراش ونحبها وتوحشت الطعام تاع دزاير

نشر تلفزيون النهار فيديو لكاميروني يتحدث اللغة العربية وجد مسرور بتواجد الجزائر في كأس إفريقيا للأمم المقامة في بلاده.

وأظهر الشاب الكاميروني في الفيديو مدى حبه وعشقه للجزائر حيث إغتنم فرصة تواجد تلفزيون النهار لتغطية الكان لإظهار عشقه للجزائر والجزائريين.

كما قال الكامروني وباللغة العربية “كنت مقيم في الحراش ونحبها بزاف” وأضاف قائلا: عشت في الجزائر مدة 7 سنوات ” كما كشف حنينه للجزائر وأكلاتها منها الكسكسي قائلا: “توحشت الطعام تاع دزاير”. وإختتم الكاميروني “اعرف كل ولايات الجزائر وأرحب بكم اليوم في عندنا إقامة جيدة”.