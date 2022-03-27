كانا مخمورين.. حارس وكلونديستان يستببان في وفاة صاحب مطعم

تابعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، صبيحة اليوم الأحد، شابين في العقد الثالث من العمر يدعيان “ز.حمزة” الذي يعمل “عون حراسة” و”ا.منير” الذي يعمل “كلونديستان” بجناية الضرب والجرح العمدي المفضي للوفاة دون قصد إحداثها.

وتسبب المتهمان، في وفاة صاحب مطعم بمحله بعد شجار حاول فيه الضحية إخراجهم من محله لتريردهم عبارات سب وهم في حالة سكر.

كما تعود ملابسات القضية لتاريخ 29 اكتوبر 2020، على اثر نداء تلقته مصالح الأمن. بخصوص شجار وقع بالقرب من مطعم بجسر قسنطينة بالعاصمة.

ولدى تنقل ذات المصالح تم ضبط ثلاث أشخاص على متن سيارة من نوع 207. ولدى التحقيق معهم تبين أن الامر يتعلق بشجار وقع بين اثنان منهم. وبينهم صاحب المطعم الذي تم الاعتداء عليه قبل ان يلفظ أنفاسه الاخيرة قبل الوصول لمستسفى سليم زميرلي.

الضحية توفي متأثرا باعتداء عنيف

ليؤكد تقرير التشريح الشرعي أن الضحية توفي متأثرا باعتداء عنيف كان وراء لفظه انفاسه الأخيرة. والتي ظهرت من خلال طعنة سكين وجروح ورضوض في أماكن متفرقة من جسده.

المتهم” ز.حمزة”، أشار إلى أنه تنقل يوم الوقائع بعد تناوله 4 قارورات جعة رفقة صديقه “ا.منير” لنقل قريبته من باب الواد إلى منزلها. وتوقفوا بالطريق بمطعم لتناول العشاء. وبعد تقديم طلبيتهم، وقع خلاف بين صديقه وبين النادل. وانتقل الامر لصاحب المطعم، ثم تدخل من أجل تهدئة الوضع.

غير ان الرئيسة واجهت المتهم بتصريحات الشهود اللذين أكدوا بترديده لعبارات مخلة بالحباء بالمطعم، وهو في حالة سكر. غير أن المتهم اكد أن صديقه زل لسانه بكلمة مخلة وطلب العفو نيابة عنه.

وأشار إلى أن صاحب المطعم حاول اخراجه، ليقوم النادل بلكمه على وجهه قبل أن يتدخل عمال آخرون. كما أنكر المتهم اعتداءه على صاحب المطعم ولا اعتداءه عليه.

كما أشار إلى أن أحدهم ضربه بسينية على رأسه من الخلف. مشيرا إلى أن ستة أشخاص كانوا يعتدون عليه وهو كان في حالة دفاع شرعي على نفسه. نافيا حمله لأية أداة حادة موضحا انه حمل قضيبا اعتدي عليه به فاعاد ضرب احد العمال به على يده.

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