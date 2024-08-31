كانت تتغذى على مياه الأمطار.. العثور على عجوز حية بعد فقدانها 4 أيام بالغابة

عثر على عجوز على قيد الحياة في الجبل على ارتفاع 1200 متر فوق مستوى سطح البحر. وعلى بعد حوالي كيلومتر واحد من المكان الذي تركز فيه البحث في البداية.

في يوم الأربعاء 21 أوت، ذهبت جوزيبينا بارديلي، وهي امرأة تبلغ من العمر 88 عامًا. إلى غابات بلدة فوركورا (إيطاليا)، في لومباردي. مع ابنها سيرجيو للبحث عن الفطر.

وبعد انفصالها عن ابنها لبضع دقائق، أُصيبت العجوز بالدوار وسقطت من ارتفاع 20 قدما في وادٍ ضحل.

وبعد أربعة أيام فقط، عثر عليها متطوعون سالمة ومعافاة، على الرغم من إصابتها بالجفاف. وسمعوا صراخها “النجدة”، قبل نقلها إلى المستشفى حيث انضم إليها أطفالها على الفور. وقالت خدمات الطوارئ: “حالة فريدة من نوعها أكثر من كونها نادرة”.