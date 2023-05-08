“كان” أقل من 17 سنة.. إنطلاق بيع تذاكر لقاء الخضر ضد المغرب

إنطلقت اليوم الإثنين، عملية بيع تذاكر مواجهة المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، ضد نظيره المغربي، برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لذات الفئة.

وحسب بيان ولاية قسنطينة، عبر صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك، فإن عملية بيع التذاكر الخاصة بالمواجهة إنطلقت عبر منصة تذكرتي عبر الرابط: https://digiticket.canu17.dz.

كما أوضح ذات البيان، بأن إسترجاع التذاكر سيتم على مستوى القاعة متعددة الرياضات برشاش بقسنطينة، و قاعة الرياضات زواغي سليمان، بالإضافة لدار الشباب شطيبي عمار بالوحدة الجوارية 7 بالمقاطعة الادارية علي منجلي.

كما نوه بيان الولاية ، بضرورة إستظهار بطاقة الهوية وتذكرة المباراة للدخول الى الملعب.

وللإشارة، سيواجه الخضر المنتخب المغربي، بعد غد الأربعاء، بملعب محمد حملاوي بقسنطينة، بداية من الساعة 20.00 مساءً.