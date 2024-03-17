كان مسؤولا عن اقتحام مستشفى “الشفاء”.. المقاومة تنشر مشاهد لتتبع ضابط صهيوني قبل قنصه

نشرت كتائب القسام، اليوم الأحد، مشاهد خاصة بتتبع تحركات ضابط لجيش الاحتلال كان مسؤولا عن حصار واقتحام مستشفى الشفاء بغزة قبل قنصه وقتله.

وتعتبر هذه المرة الأولى، التي تكشف فيها المقاومة عن صور التقطها جهاز الرصد والتتبع الخاص بها خلال معركة طوفان الأقصى.

وأوضحت المشاهد، قيام عناصر كتائب القسام بتتبُّع تحركات الضابط في وحدة “شلداغ يتسهار هوفمان” قبل مقتله برصاص قناص.

وظهر هذا الأخير في مركز قيادة ميداني بمدينة غزة برفقة عدد من الجنود يبعد قرابة كيلومتر عن مستشفى الشفاء.

ويعتبر “هوفمان” الضابط الصهيوني الذي كان مسؤولا عن حصار واقتحام مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، منتصف نوفمبر الماضي.

وكانت المقاومة قد نشرت فيديو قنص الضابط هوفمان بعد إعلان جيش الاحتلال مقتله نهاية جانفي الماضي.