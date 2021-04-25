كان يسعل على زملائه في العمل.. إسباني يصيب 22 شخصا بكورونا “عمدا”

وجهت السلطات الإسبانية اتهاما لرجل ظهرت عليه أعراض كوفيد -19، وكان يسعل على زملائه في العمل.

وأفادت الشرطة الإسبانية، أن هذا الأخير أخبر زملائه “سأعطيكم جميعا فيروس كورونا”، وذلك بعد أن أصاب 22 شخصًا بالمرض.

وكان الرجل البالغ من العمر 40 عامًا يعمل في جزيرة مايوركا الواقعة على البحر المتوسط.

وقالت الشرطة في بيان إنه قبل أيام من تفشي المرض، ظهرت على الرجل أعراض كوفيد -19.

وبعد نهاية دوام عمله، ذهب لإجراء اختبار “بي سي أر” قبل زيارة للصالة ألعاب رياضية والعودة للعمل في اليوم التالي.

ورغم أن الرؤساء أخبروه بالعودة إلى المنزل بعد أن ظهر ارتفاع درجة حرارته إلى نحو 40، إلا أن الرجل رفض.

وكان الرجل يتجول في مكان عمله، ويخفض قناع وجهه ويسعل على الناس، قائلاً “سأصيبكم جميعًا بفيروس كورونا”.

وفي نهاية اليوم، جاءت نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل إيجابية، ثم تم اختبار زملائه، وحصل خمسة منهم على نتائج إيجابية.

وقالت الشرطة إنهم بدورهم أصابوا أقارب بينهم ثلاثة أطفال.

وفي صالة الألعاب الرياضية التي زارها الرجل، ثبتت إصابة ثلاثة أشخاص وإصابة أفراد أسرهم أيضًا.