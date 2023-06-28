“كاواساكي”.. أخطر مرض يصيب الأطفال دون الخامسة

يعد مرض “كاواساكي” أحد الأسباب الرئيسية لفشل القلب لدى الأطفال دون سن الخامسة. وقد إرتفعت الحالات بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية.

في وقت سابق من جوان الجاري، كشفت المؤثرة على وسائل التواصل الإجتماعي، المعروفة باسم ” هينش” أن ابنها روني البالغ من العمر 3 سنوات، نقل إلى المستشفى بسبب مرض غير معروف، والذي تبين لاحقا أنه “كاواساكي”. ليتم تسليط الضوء على طبيعة هذا المرض وأعراضه وعلاجه.

ما هو مرض كاواساكي؟

يصيب المرض بشكل رئيسي الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات. يعرف أيضا باسم “متلازمة العقد الليمفاوية المخاطية الجلدية. ويمكن أن تتسبب الحالة في تضخم بعض الأوعية الدموية حول القلب، وإذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب فقد تكون قاتلة. يتم علاج الأطفال بالغلوبيولين المناعي. وهو دواء مصنوع من البلازما المتبرع بها.

ودفع ارتفاع عدد حالات الإصابة بالمرض إلى المطالبة بالمزيد من التبرعات بالبلازما، لمساعدة الشباب على التعافي منه.

دون علاج، يمكن أن يتعرض حوالي 1 من كل 4 أطفال مصابين بمرض كاواساكي بمضاعفات في القلب، والتي يمكن أن تكون قاتلة في حوالي 2 إلى 3 بالمئة من الحالات، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا.

كيف تكتشف أعراض المرض؟

من المرجح أن يعاني الطفل المصاب بمرض كاواساكي من ارتفاع في درجة الحرارة يستمر لمدة 5 أيام أو أكثر. وربما واحدا أو أكثر من الأعراض التالية طفح جلدي. إنتفاخ الغدد في الرقبة. وشفاه جافة حمراء متشققة. بالأإضافة كذلك إلى لسان أحمر منتفخ وعليه نتوءات (لسان الفراولة). واحمرار داخل الفم وفي مؤخرة الحلق. وتورم واحمرار اليدين والقدمين. ناهيك عن إحمرار العينين.