كايليا نمور: “الحديث عن أولمبياد لوس أنجلوس سابق لأوانه”

أكدت البطلة الأولمبية، في رياضة الجمباز، كايليا نمور، أن الحديث عن الألعاب الأولمبية 2028، المقرر إجراءها بـ”لوس أنجلوس” الأمريكية، سابق لأوانه.

وعلى هامش حفل التكريم، الذي نظمه سهرة أمس الأربعاء. مجمع “مادار” على شرف. أبطال الجزائر الأولمبيين، سُئلت كايليا، عن طموحاتها في النسخة القادمة لـ”الأولمبياد” بعد ذهبيتها في باريس.

وردّت البطلة الجزائرية، في تصريح خصّت به “النهار”: “نعم إنه هدفي على المدى البعيد، ولكن سيكون ذلك بعد 4 سنوات، وهناك وقت طويل”.

قبل أن تستدرك كايليا نمور: “استأنفت الجمباز منذ حوالي أسبوع ونصف، سأعود رويدا رويدا، وهناك منافسات أخرى. مثل بطولات العالم وكؤوس العالم”.