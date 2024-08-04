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الرياضة

كايليا نمور تحمل أحلام الجزائريين الأولمبية

بقلم محمد لمين صحراوي
كايليا نمور تحمل أحلام الجزائريين الأولمبية
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ستكون بطلة الجمباز الجزائري، كايليا نمور، اليوم الأحد، على موعد مع التاريخ، حينما تشارك في نهائي منافسات المتوازي مختلف الارتفاعات، ضمن أولمبياد باريس.

وتدخل صاحبة الـ 17 ربيعا، التي أنهت منافسات نهائي الفردي. في المركز الخامس، في تواجد بطلات عالميات، أمثال الأمريكيتين سيمون بايلز وسونيسا لي والبرازيلية ريبيكا أندرادي. نهائي اليوم، في ثوب المرشح الأبرز.

وتعلق الجماهير الجزائرية، آمالا كبيرة، على كايليا نمور. في أول مشاركة أولمبية لها، من أجل إهداء الجزائر، أول ميدالية ذهبية في المحفل الأولمبي، منذ تتويج العداء توفيق مخلوفي، في نسخة لندن 2012.

وتنطلق منافسات المتوازي مختلف الارتفاعات، في حدود الساعة 14:40، وسط ترشيحات قوية في كفة البطلة الصاعدة. كايليا نمور، التي تبحث عن خطف أول ميدالية عربية وإفريقية في الجمباز.

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