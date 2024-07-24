كايليا نمور: “تدربت طوال حياتي من أجل الألعاب الأولمبية”

عبّرت الجمبازية الجزائرية، كايليا نمور، عن جاهزيتها بدنيا ومعنويا، للتألق في الألعاب الأولمبية باريس 2024، المقرر انطلاقها الجمعة 26 جويلية، وتستمر إلى 11 أوت القادم.

وقالت كايليا، في تصريحات نقلتها الصحفة الرسمية للجنة الأولمبية الجزائرية: “الألعاب الأولمبية تمثل أهم منافسة وتتويج لكل التدريبات. ولكن بالتأكيد لن تكون نهاية المشوار الرياضي”.

لتضيف في السياق ذاته: “تدربت طوال حياتي من أجل الألعاب الأولمبية. أشعر أنني جاهزة والمشاركة، لكن المنافسة تبقى المنافسة سأقدم كل ما لدي، وسنرى ما سيحدث”.

وفي المقابل، شكرت كايليا، التي يعول عليها لإهداء الجزائر. ميدالية ذهبية أولمبية، الشعب الجزائري، الذي يقف خلفها ويدعمها. مشيرة إلى أنها تلاحظ ذلك، وهي ممتنة له كثيرا.