كبار “البريميرليغ” يتهافتون على آيت نوري و”الولفز” يشترط 45 مليون أورو

جدد كبار الدوري الانجليزي الممتاز، رغبتهم في التعاقد مع الدولي الجزائري، ولاعب نادي وولفرهامبتون، ريان آيت نوري، خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.

وكشف موقع “CaughtOffside” البريطاني، بأن ليفربول، الذي سيباشر يوم 27 جويلية الجاري، جولته الصيفية في أمريكا، استفسر عن مدافع الخضر، تحسبا لضمه.

كما أوضح الموقع البريطاني، نقلا عن مصادره الخاصة. بأن ليفربول ليس النادي الوحيد، المهم بضم آيت نوري، المطلوب أيضا في مانشستر سيتي وتشيلسي.

مشيرا إلى أن آيت نوري، منفتح على مغادرة “الولفز” الصائفة الحالية. في حال وصول عرض مقنع من حيث الراتب وأيضا مدة العقد.

بينما أكد الموقع ذاته، بأن إدارة وولفرهامبتون، تشترط الحصول على 45 مليون أورو. من أجل التفريط في خدمات لاعبها، ولن تسمح برحيله بأقل من ذلك.

وراح موقع “CaughtOffside” إلى أبعد من ذلك، حينما كشف بأن ممثلي ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي، التقوا بالفعل مع نظرائهم من وولفرهامبتون. لجمع المعلومات عن آيت نوري وفهم جميع الشروط المطلوبة.