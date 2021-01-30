كبير الخبراء في أمريكا يحذر: تحورات مقلقة لكورونا قد لا ينفع معه اللقاح

حذر أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، من تحورات مقلقة لكورونا قد تجعل اللقاح غير نافع.

وفي لقاء تلفزيوني، حول السلالات المتحورة، قال فاوتشي، إن هناك تحورات مقلقة جديدة قد تطرأ على فيروس كورونا.

وأضاف “السلالات المتحورة المقلقة لم تحدث بعد، نحن نعرف ما حدث بجنوب إفريقيا ولدينا القدرة على التجاوب معها باللقاح المناسب”.

وتابع “إنه فيروس يتحور بشكل كبير، إلا أن بعضها قد تجعل الفيروس أكثر شدة أو ربما لا تنفع معه اللقاحات”.

وأضاف “ما يقلقني هو أن يتحور الفيروس بشكل لا نستطيع استقصاءه”.

ودعا الى استباق الأمور والتخلص من هذه الجائحة كي لا يكون هناك تكرار لها.