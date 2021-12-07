كبير المستشارين الطبيين لجو بايدن: المتحور أوميكرون أقل خطورة من دلتا

كشف أنتوني فوسي، كبير المستشارين الطبيين لجو بايدن ان العلماء بدؤا مع إنتشار حالات المتحور الجديد لفيروس كورونا اوميكرون في إكتشاف انه أقل خطورة من دلتا. وأضاف كبير المستشارين الطبيين لجو بايدن ان المتحو الجديد لفيروس كورونا أوميكرون أقل خطورة مما كان متوقعا.

وواصل أنتوني فوسي في حوار خص به “بي أف أم تي في انbfm tv انه شبه مؤكد أن هذه السلالة الجديدة لا تسبب حالات كوفيد 19 أكثر خطورة من دلتا. وهذا سيؤدي إلى عدد أقل من الحالات الشديدة. وتابع كبير المستشارين الطبيين لجو بايدن قائلا: “هناك بعض المؤشرات على أنها قد تكون أقل حدة”.

وقال “أعتقد أن الأمر سيستغرق أسبوعين آخرين على الأقل في جنوب إفريقيا، ثم عندما يكون لدينا المزيد من الإصابات في بقية العالم قد يستغرق الأمر وقتًا أطول لرؤية المستوى الحقيقي للخطورة”.

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