كتائب أبو علي مصطفى الفلسطينية تعلن مقتل ضابط صهيوني أسير لديها

أعلنت كتائب أبو علي مصطفى، اليوم السبت، إن ضابطا صهيونيا تحتجزه في غزة قتل في ضربة جوية لجيش الإحتلال، أدت أيضا إلى إصابة عدد من المحتجزين.

واكد المتحدث باسم الكتائب، إن الضربة الجوية وقعت بعد محاولة فاشلة من قوة صهيونية خاصة لتحرير الضابط الأسير.

وأضاف ذات المتحدث، أنهم نجحوا في افشال عملية تحرير الاسير المحتجز، وفي الاحتفاظ بجثته بعد مقتله.

وأوضح “ابو جمال” ان بعض عناصر القوة الصهيونية الخاصة أصيبوا بجروح خلال محاولة التحرير الفاشلة، بالإضافة إلى اغتنام معدات من القوة الصهيونية المهاجمة بعد انسحابها.

وقال “ابو جمال”، ان كتائب أبو علي مصطفى، دمرت وأعطبت 95 آلية لجيش الاحتلال منذ بدء المعركة البرية في قطاع غزة.