كتائب القسام تستهدف قوة لجنود الاحتلال بعبوة مضادة وتدمر 11 آلية صهيونية
أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ان مجاهديها تمكنوا منذ صباح الاربعاء من استهداف قوة لجنود الاحتلال بعبوة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح.
وأضافت القسام في بيان لها، أن الكتائب دمروا 11 آلية صهيونية كلياً أو جزئياً في كافة محاور التوغل في قطاع غزة.
أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان آخر، أن مقاتليها استهدفوا حفّار عسكري في منطقة شرق جحر الديك.
وأوضحت أن الكتائب استهدفوا حفّار عسكري ترافقه قوة من جنود الاحتلال بعبوات مضادة للدروع وعبوة أخرى مضادة للأفراد شرق جحر الديك.
وأكدت كتائب القسام أن الإستهداف خلف وقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح.
وللإشارة، يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم الـ40، وفي حين أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي أنهم بدؤوا في حفر قبور للشهداء بالمستشفى، اقتحم جيش الاحتلال المجمع الطبي بزعم إطلاق عملية ضد حركة حماس فيه.