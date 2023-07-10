كتائب القسام تستهدف مستوطنة شاكيد بصاروخين من جنين 

أعلنت كتيبة “العياش” التابعة لكتائب “القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، عن استهداف مستوطنة شاكيد الإسرائيلية غربي مدينة جنين بصاروخين من طراز “قسام 1”.

ونشرت الكتيبة، مقطع فيديو ظهر فيه الصاروخين قبل إطلاقهما، معتذرة عن تصوير لحظة الإطلاق بسبب الوضع الأمني.

كما أرفقت الفيديو ببيان قالت فيه إنها “في إطار معركة الإعداد والتطوير المستمر. وكسر المعادلات مع هذا العدو الغاصب وردا على جرائم العدو بحق أهلنا في مخيم جنين وردا على استهداف حرائرنا.. تمكن مجاهدونا في كتيبة العياش، وبعون الله وتوفيقه. من استهداف مغتصبة شاكيد غرب مدينة جنين بصاروخين من طراز قسام 1”.

وأضاف البيان: “برغم الظروف الأمنيه المعقدة والحساسة والعمل المستحيل. ورغم قلة الإمكانيات والأدوات. إلا أننا نواصل التطوير والإعداد. ونصل الليل بالنهار لنذيق هذا العدو بأس صواريخ القسام في أرض ضفة العياش”.