كتائب القسام تقصف حقل صهاريج “كاتسا”..وجيش الإحتلال يعترف بإصابة 10 ضباط

قصفت كتائب القسام، اليوم الخميس، حقل صهاريج “كاتسا” جنوب عسقلان المحتلة برشقة صاروخية.

وأعلنت سرايا القدس عن استهداف قوة راجلة من جيش الاحتلال في كمين وإيقاع عناصرها في حقل من النيران بطولكرم.

كما قالت سرايا القدس إن مقاتليها فجروا عبوات ناسفة. في جرافات وآليات الاحتلال العسكرية على محور المنشية بطولكر.

من جهة أخرى اعترف جيش الاحتلال يعترف بإصابة 10 من ضباطه وجنوده أحدهم بحالة خطيرة في مخيم نور شمس بطولكرم

وواصل الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ13 من حربه على غزة قصف المناطق السكنية مما أسفر عن استشهاد العشرات.

وقد خلف القصف المتواصل على غزة حتى الآن 3785 شهيدا وأكثر من 12 ألف جريح، غالبيتهم أطفال ونساء.

وحذرت منظمات أممية من كارثة إنسانية وبيئية مع خروج 4 مستشفيات عن الخدمة، ووجود جثامين شهداء تحت الأنقاض، مع انعدام المياه الصالحة للشرب.