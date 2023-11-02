كتائب القسام لبنان :قصف مستوطنة كريات شمونة ومحيطها بـ12 صاروخا
بقلم م. فيصل
أعلنت كتائب القسام لبنان مساء اليوم عن قصف مستوطنة كريات شمونة ومحيطها بـ12 صاروخا .
وأكدت ذات الكتائب أنها قصفت مستوطنة كريات شمونة ومحيطها بـ12 صاروخا ردا على مجازر الاحتلال بحق أهلنا. كما انها هاجمنا مقر قيادة الكتيبة الإسرائيلية في مزارع شبعا بمسيرتين محملتين بالمتفجرات.
وإستهدفت غارة إسرائيلية على مقربة من مركز لليونفيل في بلدة تل النحاس جنوبي لبنان
ما خلف جريحان في سقوط قذائف صاروخية بكريات شمونة.
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