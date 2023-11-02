كتائب القسام لبنان :قصف مستوطنة كريات شمونة ومحيطها بـ12 صاروخا 

أعلنت كتائب القسام لبنان مساء اليوم عن قصف مستوطنة كريات شمونة ومحيطها بـ12 صاروخا .

وأكدت ذات الكتائب أنها قصفت مستوطنة كريات شمونة ومحيطها بـ12 صاروخا ردا على مجازر الاحتلال بحق أهلنا. كما انها هاجمنا مقر قيادة الكتيبة الإسرائيلية ‏في مزارع شبعا بمسيرتين محملتين بالمتفجرات.

وإستهدفت غارة إسرائيلية على مقربة من مركز لليونفيل في بلدة تل النحاس جنوبي لبنان

ما خلف جريحان في سقوط قذائف صاروخية بكريات شمونة.