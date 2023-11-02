إعــــلانات
أخبار العالم

كتائب القسام لبنان :قصف مستوطنة كريات شمونة ومحيطها بـ12 صاروخا 

بقلم م. فيصل
كتائب القسام لبنان :قصف مستوطنة كريات شمونة ومحيطها بـ12 صاروخا 
  • 134
  • 0

أعلنت كتائب القسام لبنان مساء اليوم عن قصف مستوطنة كريات شمونة ومحيطها بـ12 صاروخا .

وأكدت ذات الكتائب أنها قصفت مستوطنة كريات شمونة ومحيطها بـ12 صاروخا ردا على مجازر الاحتلال بحق أهلنا. كما انها هاجمنا مقر قيادة الكتيبة الإسرائيلية ‏في مزارع شبعا بمسيرتين محملتين بالمتفجرات.

وإستهدفت غارة إسرائيلية على مقربة من مركز لليونفيل في بلدة تل النحاس جنوبي لبنان

ما خلف جريحان في سقوط قذائف صاروخية بكريات شمونة.

رابط دائم : https://nhar.tv/f4Vvw
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر