كتائب القسّام توجه ضربة صاروخية نحو القدس.. وإسرائيل تُفعِّل صافرات الإنذار

أعلنت كتائب القسام عن “توجيه ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة ردا على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بالأهالي في الشيخ جراح والمسجد الأقصى”.

وقالت كتائب القسام في بيان، إن “رسالة على العدو أن يفهمها جيدا.. وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا”.

وكتب موقع روسيا اليوم، أنه سمع دوي صافرات الإنذار وأصوات انفجارات في مدينة القدس.

وأفاد حساب “إسرائيل بالعربية” التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة عبر “تويتر”، بأنه “تم تفعيل الانذار في مدينة أورشليم القدس قبل قليل”.

وكان الناطق باسم “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، أبو عبيدة، قد أمهل القوات الإسرائيلية الإنسحاب من المسجد الأقصى حتى السادسة مساء، محذرا من العواقب.