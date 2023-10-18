كتائب حزب الله العراقي تعلن رسميا انضمامها الى معركة طوفان الأقصى

أكد جعفر الحسيني الناطق العسكري باسم كتائب حزب الله العراقي، اليوم الأربعاء، أن الأمريكيين شركاء أساسيين في قتل أبناء غزة وبالتالي عليهم تحمل العواقب.

وأضاف ذات المتحدث في تصريحات لقناة الميادين، أنه منذ اليوم بدأت عملياً المقاومة في العراق بدخول معترك المعركة وبتوجيه ضرباتها إلى القواعد الأمريكية.

وأعلن الناطق باسم كتائب حزب الله العراقي رسمياً انضمامهم إلى معركة طوفان الأقصى، مشيرا الى ان العمليات ستسمر بوتيرة أعلى.