كتائب حزب الله العراق: جاهزون لحرب إستنزاف ضد العدو تمتد لسنوات

أعلن مسؤول المكتب الأمني في كتائب حزب الله العراق أبو علي العسكري أنهم جاهزون لحرب إستنزاف ضد العدو تمتد لسنوات.

كما اكد أبو علي أنه سيكون التصعيد ضد العدو تدريجياً وسيأخذ مساحةً أوسع وضربات أقوى. وتابع مسؤول المكتب الأمني ان المقاومة الإسلامية ستعمل على إغلاق المصالح الأمريكية وتعطيلها في الأسابيع المقبلة إذا استمر العدوان. و سنصل بطريقتنا الخاصة لإغلاق السفارة الأمريكية ومنع دخول حاملي الجنسية الأمريكية

أما زيارة عن زيارة بلينكن إلى العراق قال أبو علي العسكري أنها غير مرحب بها وفي حال قدومه سنقابله بتصعيد غير مسبوق.