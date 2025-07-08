كتائب القسام تنشر تلميحات إلى تمكّن عناصرها من أسر جنود صهاينة

أعلنت كتائب القسام، منذ قليل، استهدافها قوة صهيونية في حي الشجاعية، شرق غزة، مؤكدةً وقوع اشتباكات أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والمصابين.

كما نشرت كتائب القسام تلميحات إلى تمكُّن عناصرها من أسر جنود صهاينة.

هذا، وكان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، قد توعّد جيش الاحتلال بتكبيده خسائر يومية في غزة، وذلك عقب الكمين المركب للمقاومة في بيت حانون شمالي القطاع، الذي أسفر عن مقتل 5 جنود صهاينة وإصابة 14 آخرين.

وقال أبو عبيدة -في منشور عبر قناته في تليغرام- إن معركة الاستنزاف التي يخوضها مقاتلو القسام ضد جيش الاحتلال من شمال القطاع إلى جنوبه ستكبده كل يوم خسائر إضافية.

وأضاف أن عملية بيت حانون المركبة هي “ضربة لهيبة جيش الاحتلال الهزيل ووحداته الأكثر إجراما في ميدان ظنه آمنا”.

وتابع، إن القرار الأكثر غباء الذي يمكن أن يتخذه رئيس الوزراء الصهيوني سيكون الإبقاء على قواته داخل قطاع غزة.