 كتابة الدولة الأمريكية: “الجزائر وجهة جذابة للمستثمرين”

أشارت كتابة الدولة الأمريكية في تطرقها إلى “الفرص المهمة” المتوفرة في كل القطاعات الاقتصادية إلى أن الجزائر تُعدُ وجهة جذابة للمستثمرين الأمريكيين.

وفي تقريرها ل 2018 حول مناخ الاستثمار في العالم أوضحت ذات الهيئة أن الجزائر “سوق مربحة” للشركات الامريكية.

و أشار التقرير إلى أن “العديد من القطاعات توفر للشركات الأمريكية فرصا معتبرة للنمو على المدى الطويل”.

و أضاف أن “العديد من المؤسسات صرحوا انهم سجلوا نسب أرباح سنوية برقمين”.

مضيفا أنه توجد فرص في جميع القطاعات الاقتصادية الجزائرية.

اما بخصوص أهم الاستثمارات فتخص قطاعات الزراعة والسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والصناعة والطاقة.

وكذا البناء والصحة”.