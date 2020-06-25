كتابة الدولة الأمريكية تشيد بمجهودات الجيش الجزائري في محاربة الإرهاب

نشرت كتابة الدولة الأمريكية، أمس الأربعاء، تقريرا أشادت من خلاله بالجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن في مجابهة الإرهاب داخل الحدود الجزائرية .

ووفقا لهذا التقرير الذي ينشر سنويا حول الإرهاب في العالم، فإن المجموعات الارهابية في المنطقة غير قادرة على النشاط في الجزائر بفضل الجهود التي يبذلها الجيش الجزائري وقوات الأمن والتي أفضت إلى تحييد قدراتها.

هذا وأشارت كتابة الدولة، إلى أن الجزائر واصلت مجهوداتها الحثيثة للوقاية من النشاطات الارهابية داخل حدودها، مبرزة أن التنظيمات الارهابية التي تواصل النشاط في المنطقة لم تقم بهجمات على الجزائر منذ 2019.

كما أثنت كتابة الدولة الأمريكية، بالوتيرة المنتظمة لعمليات التمشيط التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي، والتي قلصت بشكل معتبر من قدرات المجموعات الارهابية على النشاط في الجزائر.

وأعتبرت في إختتام تقريرها، الجزائر “بيئة عملياتية وعرة” على المجموعات المتطرفة المسلحة في المنطقة.