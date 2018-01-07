كتاب “نار وغضب” يحطم أعلى نسبة من المبيعات

حقق كتاب “نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض” لمايكل وولف مبيعات قياسية في اليوم الأول لطرحه.

واحتل المركز الأول بين الكتب المباعة على موقع أمازون، فيما دونالد ترامب يصفه بـ”الفاشل”.

تهديد محامي الرئيس الأمريكي باللجوء إلى القضاء لمنع نشر الكتاب لم يمنع الشركة الناشرة من توزيعه.

ففي واشنطن، اصطفت طوابير طويلة أمام دورالتوزيع والمكتبات من القراء الراغبين في شراء الكتاب.

حيث بيعت جميع النسخ الأولى المطروحة منه، ونفدت كل الكتب المعروضة مع حلول الـ10 صباحا.

أحد باعة الكتب أكد أنه باع 30 نسخة على الفور ولم يعد يستطيع الإجابة على الطلبات على الكتاب عبر الهاتف.

فيما صرح أحد زبائن المكتبات بأنه قرر إرجاء جميع مشاريعه، والتركيز على قراءة الكتاب.