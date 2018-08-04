 كتلة الأحرار…تدعو الشعب الجزائري الى دعم الإصلاحات والإستمرار في نهج البناء والتنمية

دعت كتلة الأحرار بالمجلس الشعبي الوطني في بيان لها اليوم السبت الشعب الجزائري لليقظةوالتمسك بالوحدة الوطنية.

وفي بيان تحوز النهار “أون لا ين” على نسخة منه موقع من طرف النائب لمين عصماني رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالبرلمان جاء فيه:

أن الكتلة البرلمانية تدعو الشعب الجزائري لمواصلة الإصلاحات ودعم مسار التنمية والبناء مع الحفاظ على كل المنجزات التاريخية.

وجاء في البيان،أن الجزائر إجتازت تحديات صعبة بفضل التعبئة الدائمة لأبناء الجزائر وهذا بفضل القدرة والإرادة الدائمة.

أين دعت كتلة الأحرار الطبقة السياسية بأن تترفع بنقاشاتها الى مستوى التحديات والتطورات التي تعيشها الجزائر.

عدم إقحام الجيش الوطني الشعبي في الجدال السياسي وتثمين دوره الدستوري والإعتراف بتضحية أفراده في سبيل الدفاع عن الوطن.

وبحسب ذات البيان،فإن كتلة الأحرار،تعتبر أن الإنتخابات الرئاسية ضمان لإستمرار الإنجازات السياسية والإقتصادية الإجتماعية والثقافية.

كما عبرت عن وقوفها الى جانب مكتسبات الأمة الجزائرية،داعية الشعب الجزائري للحفاظ على منجزاته التاريخية والإستمرار في مسار البناء والتنمية.

مع التمسك بكل ما تحقق للجزائر على مختلف الأصعدة للرد على التهديدات التي تمس بأمنها وإستقرارها.