«كراء محلات عدل بـ3 آلاف دينار للشباب..!»

كشف الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رابح حمدي، عن تحفيزات جديدة لصالح الشباب المستفيدين.

من قروض «أونجام» خاصة في منح محلات «عدل» بأسعار رمزية تقدر بـ3 آلاف دينار في المدن الريفية و10 آلاف بالمدن الكبرى.

مع تسهيل عملية الكراء لمدة 3 سنوات و6 سنوات و9 سنوات.

وأوضح الأمين العام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة رابح حمدي، في تصريح خص به «النهار» .

على هامش افتتاح الصالون الوطني بحضور وفد وزاري، أن الوزارة قامت.

بإعداد عدة تحفيزات وتسهيلات في الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر منها منح محلات «عدل».

والمحلات غير المستغلة إلى الشباب حاملي المشاريع «أونجام»، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات أخرى.

بعد موافقة الحكومة على كراء المحلات بمبلغ رمزي يقدر بـ3 آلاف دينار.

مع تحديد مدة كراء المحل بـ3 سنوات و6 سنوات و9 سنوات.

كما أوضح الأمين العام أن أسعار كراء المحلات تخضع إلى معيارين هما الموقع الجغرافي ومساحة المحل.

مضيفا أنه تم تحديد سعر كراء محل بمدينة كبرى بـ10 آلاف دينار.

مؤكدا أنه تم إعطاء الأولوية للشباب الحاملين لشهادة جامعية وشهادات التكوين المهني.

مع فتح إمكانية منح مبلغ إضافي للشباب الناجحين في المشاريع.

وكشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية.

أنه استفاد ما يقارب 20 ألف شخص كانوا بالمؤسسات العقابية من القرض، موضحة أن الوزارة.

ستقوم بإعادة طرح ملف رفع قيمة القرض على الحكومة، نظرا إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية.

مؤكدة أن هناك عددا كبيرا من الشباب المستفيدين من القروض ينشطون عبر جميع أسواق الوطنية.

كما ساهموا في القضاء على نسبة معتبرة من البطالة. وأعلنت الوزيرة عن إطلاق منصة إلكترونية للتسجيل عبر الأنترنت.

لحاملي مشاريع إنشاء أنشطة اقتصادية وطالبي القروض المصغر، وستمكن هذه المنصة المستفيدين من القرض المصغر.

من القيام بكل إجراءات طلب القروض من بيوتهم، ومتابعة خطوات قبول ملفاتهم.

كما أكدت الوزيرة غنية الدالية، أن المنح المخصصة لجميع الفئات ستبقى من دون تغيير خلال قانون المالية لسنة 2020.

مشيرة إلى أن قطاع التضامن يسعى إلى الوصول لجميع الفئات الهشة، من خلال الخلايا الجوارية الموزعة عبر كامل التراب الوطني