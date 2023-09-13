كرة الطائرة.. الخضر يتحدون الفراعنة بحثا عن ثالث لقب إفريقي

سيكون المنتخب الوطني، لكرة الطائرة “رجال”، مساء اليوم الأربعاء، على موعد مع التاريخ، حينما يلتقي بنظيره المصري، في نهائي بطولة إفريقيا للأمم 2023، الجارية وقائعها بمصر، ما بين الـ 1 والـ 14 سبتمبر الجاري.

ويدخل أشبال المدرب برناوي كريمو، مباراة اليوم بنية الثأر من نهائي نسخة 2009، التي حسبها الفراعنة لصالحهم، وهو آخر نهائي لعبه الخضر منذ ذلك الحين.

وقبل نهائي اليوم أمام البلد المضيف، التقى المنتخبان في دور المجموعات. وحقق رفقاء ياسر عمرات، الفوز بثلاثة أشواط دون مقابل.

ويسعى الخضر لكرة الطائرة، لتجديد العهد مع الانجازات القارية. وخطف ثالث لقب إفريقي، حيث يعود آخر تتويج إلى سنة 1993، أمام منتخب مصري يملك خبرة طويلة بـ 8 ألقاب قارية.

للإشارة فإن المنتخب الوطني، ضمن بتنشيطه نهائي البطولة الإفريقية. تأهله رسميا إلى كأس العالم 2025، بينما سيعزز التتويج باللقب الإفريقي حظوظه في بلوغ أولمبياد باريس 2024.