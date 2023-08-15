كرة القدم داخل القاعة.. الخضر في تربص تحضيرا لتصفيات “الكان”

سيكون المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم داخل القاعة، على موعد مع الدخول في تربص مغلق بالعاصمة، تحضيرا للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2024.

ووجه الناخب الوطني، نور الدين عمروش، حسبما جاء في الموقع الرسمي لـ”الفاف” الدعوة لـ 20 لاعبا، من أجل مباشرة التحضيرات، لتصيفات “كان” الفوتسال، المقررة بالمزمبيق شهر فيفري المقبل.

وأفادت “الفاف” بأن التربص سيجري بنادي الجيش ببني مسوس بالعاصمة، بداية من يوم الـ 26 أوت الجاري وإلى غاية الـ 31 من الشهر ذاته.