منتخب “الفوتسال” يصل إلى السعودية تحسبا للبطولة العربية

خاضت عناصر المنتخب الوطني، داخل القاعة، ظهر أمس الأحد، أول حصصه التدريبية، بالأراضي السعودية، تحسبا لكأس العرب 2023.

ووصل فجر أمس، الخضر لـ “الفوتسال” إلى السعودية، من أجل المشاركة في البطولة العربية المقررة ما بين الـ 6 والـ 16 جوان الجاري.

وكشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عبر موقعها الالكتروني. بأن وفد الخضر، يقيم بفندق “سنترو سلامة” بجدة.

كما أضاف ذات المصدر، بأن المدرب بن عمروش، برمج حصة تدريبية في أول يوم لهم بالسعودية، وذلك، بالقاعة الرياضية لنادي جدة.

للإشارة فإن المنتخب الوطني، يدشن غدا الثلاثاء. مشواره في البطولة العربية، بمناسبة لقاء الافتتاح أمام البلد المضيف في حدود الساعة الـ 14:30 سا بتوقيت الجزائر.

قبل مواجهة ليبيا في الجولة الثانية يوم الخميس، 8 جوان في نفس التوقيت، على أن يختتم دور المجموعات. السبت القادم 10 جوان أمام السودان عند الساعة 17:00.

ويتأهل أصحاب المركز الأول عن كل مجموعة، بالإضافة الى صاحبي أحسن مركز ثالث الى الدور ربع النهائي المقرر يوم 13 جوان والذي سيكون متبوعا بالدور نصف النهائي يوم 14 جوان والنهائي يوم 16 من ذات الشهر.